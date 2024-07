[VIDEO] De Bruyne llamó "estúpido" a un periodista tras la caída de Bélgica en la Euro

Luego de la eliminación de Bélgica de la Eurocopa 2024, el capitán Kevin De Bruyne habló en la rueda de prensa post partido, con una molesta reacción captada por los comunicadores presentes.

La última pregunta apuntó a "¿por qué la "Generación Dorada" de Bélgica nunca ganó algo?"; consulta que molestó visiblemente al mediocampista.

De Bruyne respondió haciendo referencia al alto nivel de otras selecciones: "¿Tú dices que Francia, Inglaterra, España o Alemania no tienen una "Generación Dorada?... Ok".

Mientras se retiraba, ya fuera de micrófono, De Bruyne le dijo "estúpido" al periodista que consultó, aunque lo hizo al aire como muestra de su enojo por el tenor de la interrogante que hizo el reportero.

- Revisa el momento:

"Stupid": Kevin De Bruyne angry after a question about his "golden generation" who didn't win anything #belgium #frabel #euro2024 pic.twitter.com/7z7bOzsbh1