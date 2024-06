[Video] Luka Modric se emocionó tras palabras de un periodista italiano

Un gol en el descuento de Italia hizo que Croacia, finalista en 2018 y semifinalista en 2022, quedara prácticamente eliminada de la Eurocopa, situación que supone el retiro de su gran figura y líder en los últimos años Luka Modric.

Ante ello, un periodista italiano le sugirió que no se retire nunca dada la calidad que el balcánico aún exhibe a sus 38 años.

"Buenas noches, Luka, soy un periodista italiano. Quería darte las gracias por todo lo que has dado, no solo esta noche, sino durante toda tu carrera. Una vez más has demostrado ser un jugador de clase mundial, marcando pese a haber fallado un penal. Solo quiero decirte esto. Me gustaría pedirte que nunca te retires porque eres uno de los mejores jugadores sobre los que he podido comentar. Gracias", le expresó.

Acto seguido, el croata tomó la palabra y todavía visiblemente emocionado y entristecido, contestó con palabras de agradecimiento: "Muchas gracias por este hermoso homenaje, desde el fondo de mi corazón. A mí también me gustaría jugar para siempre, pero probablemente llegará el momento en el que tenga que colgar mis botas. Seguiré jugando. No sé por cuánto tiempo más. Muchas gracias por tus palabras. Gracias", dijo gentil.