Tras el paso de Italia a los octavos de final de la Euro 2024, la televisión de aquel país comparó el vital gol de Mattia Zaccagni con la agónica conquista de Alessandro del Piero que ayudó en el avance a la final del Mundial 2006, que terminaron ganando.

En su programa "Notti Europee", el canal público RAI (Radiotelevisione Italiana) puso ambas dianas lado a lado, debido a la similitud en su concepción.

- Revisa la comparación:

il gol che ci manda agli ottavi a berlino uguale al gol che ci mandò in finale a berlino nel 2006



C A L C I O #CROITA pic.twitter.com/ZIJRPPnVSE