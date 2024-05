"Como un suspiro, fue cortito": Antonella Ríos confirmó fin de su romance con Fabián Cerda

Una sorpresiva noticia se dio a conocer durante esta semana luego que la actriz y bailarina Antonella Ríos confirmó el fin de su romance con el portero Fabián Cerda a cuatro meses de comenzar la relación.

"En el amor quisiera no entrar en detalles. Es sensible el tema. Está muy calentito el muerto todavía. No vamos a entrar en detalles. Ahí te la dejo", comenzó mencionando la popular influencer de 49 años en el programa "Todo va a estar bien" de Vía X.

Tras esto, Ríos complementó diciendo que el romance con el actual portero de Deportes Antofagasta duró: "como un suspiro. Fue cortito, no se dieron las cosas. Cosas del fútbol".

"Estoy sola ahora, estoy soltera. Paso el aviso", terminó expresando con humor la actriz que oficializó su relación con Cerda en enero de este año, instancia en la que el meta se encontraba a la espera del nacimiento de su hijo con su expareja.