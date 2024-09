La Policía publicó el video del arresto de Tyreek Hill, estrella de la NFL

La policía del condado de Miami-Dade (Florida) publicó este martes el vídeo del arresto del domingo de una de las estrellas de Miami Dolphins, el jugador afroamericano Tyreek Hill, a quien los agentes trataron con violencia, llegando incluso a esposarlo mientras le retenían tumbado boca abajo en el suelo.

El vídeo, grabado con las cámaras que los agentes llevan en sus uniformes, muestra como el altercado entre los policías del condado de Miami-Dade y Hill escaló rápidamente.

Al principio, se ve cómo dos agentes persiguen a Hill después de que este aparentemente los adelantara a gran velocidad en la carretera que lleva al Hard Rock Stadium, sede de los Dolphins. El incidente ocurrió antes del debut de su equipo en la primera semana de la temporada de la NFL.

Los agentes activaron las balizas y obligaron a que Hill detuviera su vehículo. Uno de ellos golpeó la ventanilla del conductor y le pidió que la bajara, lo que Hill acabo haciendo para entregarle su carnet de conducir.

A continuación, se produjo una discusión entre el agente y Hill. En un momento dado, el jugador le dice al policía que le ponga la multa correspondiente y que le deje ir porque va a llegar tarde, mientras empieza a subir la ventanilla de su coche.

"Mantenga la ventanilla bajada", le dijo entonces el agente, golpeando el cristal. Entonces, Hill entreabrió la ventanilla y dijo: "No me diga qué hacer", para luego volver a subirla.

El agente entonces le ordenó que la bajara y le soltó: "Voy a sacarte del coche. De hecho, sal del coche". Acto seguido, se ve al agente, ayudado por otros, sacando al jugador por la fuerza del vehículo, colocándole los brazos detrás de la espalda y tumbándolo boca abajo en el suelo mientras lo esposan.

En ese momento, se ve cómo uno de los agentes tiene la rodilla en mitad de la espalda del jugador. "Si te decimos que hagas algo, hazlo", le dice.

Ante esto, Hill responde: "Llévame a la cárcel, hermano, haz lo que tengas que hacer". Los agentes le dicen que sí, que le llevarán a la cárcel, a lo que el jugador responde: "Estás loco".

A continuación, los agentes levantaron a Hill y lo llevaron a la acera. Un policía le pidió que se sentara en el bordillo, pero cuando Hill se negó y le informó que fue operado de la rodilla, otro agente se colocó detrás de él, le rodeó el pecho con el brazo y lo obligó a sentarse.

Después de que el vídeo se hiciera público, Hill dijo en una entrevista en CNN que aún está conmocionado por ser detenido por la policía.

"Estaba impactado. Fue una locura porque todo sucedió tan rápido. Para mí, todo ocurrió tan deprisa que realmente no pude asimilar todo lo que estaba pasando", afirmó Hill durante la entrevista en CNN, la primera que concede después de que se publicaran las nuevas imágenes.

#WATCH : Miami-Dade County police released Body camera footage from Tyreek Hill's detainment from Miami police officers was released by the department on Monday September 9.#TyreekHill #HardRockStadium #JacksonvilleJaguars #MiamiDolphins #HardRockStadium #MiamiDadePolice pic.twitter.com/mgMria73S0