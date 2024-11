[VIDEO] Messi, Suárez y Neymar se vuelven a reunir

Una de las mejores delanteras del fútbol moderno se reunió nuevamente: Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar participaron juntos de una campaña publicitaria del videojuego eFootball.

En el spot, el argentino y uruguayo comparten la misma habitación mientras juegan en una consola con el astro brasileño, que se une en una videollamada.

La intención fue promocionar una nueva actualización del videojuego, en la que se podrá utilizar "la famosa magia de la MSN", como fue conocida la delantera compuesta por el trio sudamericano.

Revisa el video:

Back where we belong 🏟️



It's time for the return of that famous MSN magic ⚽️🌟



Find their new Epic cards in #eFootball and relive football history 🎮📱#MSN #Messi #Neymar #Suarez pic.twitter.com/fnTu378PXc