Alexis Sánchez marcó su primer gol con Sevilla y cortó una larga sequía
El chileno no anotaba desde su último paso por Inter de Milán.
El delantero chileno Alexis Sánchez se reencontró con las redes con su primer gol junto a Sevilla, dándole la ventaja al cuadro andaluz ante Deportivo Alavés en el segundo tiempo.
El tocopillano ingresó desde la banca al minuto 14 de juego, pero fue a los 67' cuando se matriculó en el marcador con el 2-1 sevillano.
Sánchez picó en el área y anticipó a la defensa para marcar a la carrera, tras el centro rasante de José Angel Carmona desde la derecha.
De esta manera, el bicampeón con La Roja volvió a celebrar luego de un amargo registro en blanco con Udinese en la pasada temporada.
Alexis Sánchez no anotaba desde su último paso por Inter de Milán: El 01 de abril de 2024, en la última fecha de aquella Serie A, puso el 2-0 definitivo de los "nerazurri" ante Empoli.
