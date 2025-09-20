Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.5°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez marcó su primer gol con Sevilla y cortó una larga sequía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno no anotaba desde su último paso por Inter de Milán.

Alexis Sánchez marcó su primer gol con Sevilla y cortó una larga sequía
 Sevilla FC
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero chileno Alexis Sánchez se reencontró con las redes con su primer gol junto a Sevilla, dándole la ventaja al cuadro andaluz ante Deportivo Alavés en el segundo tiempo.

El tocopillano ingresó desde la banca al minuto 14 de juego, pero fue a los 67' cuando se matriculó en el marcador con el 2-1 sevillano.

Sánchez picó en el área y anticipó a la defensa para marcar a la carrera, tras el centro rasante de José Angel Carmona desde la derecha.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LALIGA (@laliga)

De esta manera, el bicampeón con La Roja volvió a celebrar luego de un amargo registro en blanco con Udinese en la pasada temporada.

Alexis Sánchez no anotaba desde su último paso por Inter de Milán: El 01 de abril de 2024, en la última fecha de aquella Serie A, puso el 2-0 definitivo de los "nerazurri" ante Empoli.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada