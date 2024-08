Alexis Sánchez: Udinese luchó mucho por tenerme y por eso no dudé en volver

En su presentación como flamante jugador de Udinese, el delantero chileno Alexis Sánchez valoró la posibilidad de volver al cuadro de Friuli, y aseguró que no tuvo dudas de retornar al elenco que le abrió las puertas de Europa.

"Udinese luchó mucho por tenerme y por eso no dude en volver", dijo en su presentación el jugador.

"Espero que todos juntos podamos hacer algo hermoso por todo Friuli", añadió.

"Regresé porque soy hincha de Udinese. Tuve otras ofertas tanto en Sudamérica como en Italia pero elegí volver aquí para sentirme como en casa y ser feliz", complementó.

Respecto a su momento actual, el nacido en Tocopilla expresó que "aunque no me siento al 100 por ciento, estoy listo para dar mi contribución al equipo. Obviamente la decisión final será del entrenador".

"Este año estoy aquí porque creo en este equipo y quiero hacerlo bien", agregó.

Sobre sus expectativas con el elenco italiano en la temporada de Serie A, el seleccionado nacional dijo que "¿Por qué no soñar en grande? El presidente tiene el mismo deseo de volver a la cima. "Cuando llegué a Inter, el club llevaba 11 años sin ganar, pero logramos hacer grandes cosas juntos. Me gusta luchar en la vida", expresó.

