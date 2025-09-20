Alexis y su inicio goleador en Sevilla: Soy muy exigente, me gusta dar más

Alexis Sánchez, delantero nacional de Sevilla, se refirió a su primer gol con el equipo que además selló el triunfo ante Deportivo Alavés como visita, con la mirada puesta a seguir mejorando y afianzándose en miras a ganarse la titularidad.

"No lo dimensiono. Siempre digo lo mismo, soy muy exigente. Siempre me gusta dar más. Hay muchas cosas que mejorar; detalles, muchos jugadores nuevos, incluyéndome", dijo a las redes sociales del club andaluz.

"Hay que entenderse un poco más en el terreno de juego, pero en general, en el ámbito de lucha, nada que decir. Me saco el sombrero por cada jugador que le toca entrar", sumó.

Por otro lado, en conversación con la televisora DAZN, señaló estar "contento con el equipo, que lo dejó todo en el campo, los que estaban dentro y fuera. Se ha creado un grupo muy lindo y contento por el gol y por el triunfo que no se ganaba aquí hace dos años, me dijeron".

Sánchez se mostró sorprendido por su temprano ingreso a los 14 minutos, por la lesión de Alfonso González: "No me lo esperaba. Estaba sentado, no tenía nada y de repente (me toca entrar)... Espero que no sea tan grave (la lesión de González).

Pese a todo, el nacional valoró el partido, pues "hacía tiempo que no jugaba 70 u 80 minutos, estoy poniéndome en forma y muy contento por ganar los tres puntos".

"Lo importante es que se creó un grupo muy lindo. Hay que seguir la misma línea, ayudar al compañero, a los más jóvenes. Tenemos que darle una alegría a la afición, que está cantando. Va por ellos y creo que el entrenador nos da esa garra", agregó sobre sus compañeros y el DT Matías Almeyda.