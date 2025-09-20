Estreno goleador: Alexis Sánchez le dio la victoria a Sevilla contra Alavés

Alexis Sánchez, con su primer gol en el club, se vistió de héroe para darle la victoria a Sevilla en su visita a Deportivo Alavés por 2-1, en un duelo válido por la quinta fecha de La Liga y que vio a Gabriel Suazo como titular en andaluces.

Rubén Vargas (10') abrió el macador para Sevilla, que poco después vio la temprana lesión de Alfonso González, dando paso al ingreso de Alexis desde la banca a los 14 minutos. Carlos Vicente (17'), de penal, puso el empate transitorio para el conjunto local.

Sánchez aprovechó un preciso centro raso de José Ángel Carmona para conectar dentro del área y celebrar su primer gol con la camiseta de Sevilla, poniendo fin a una prolongada sequía goleadora.

Alexis Sánchez marcó su primer gol con Sevilla y cortó una larga sequía #Cooperativa90 https://t.co/HcaDVOH5u2 pic.twitter.com/nTRUEPDhzb — Cooperativa (@Cooperativa) September 20, 2025

Con este resultado, Sevilla escaló al octavo puesto de la tabla con siete puntos, mientras que Deportivo Alavés se mantuvo en la novena posición con las mismas unidades.

El próximo partido de Sevilla, con los chilenos en sus filas, será como local ante el Villarreal el martes 23 de septiembre a las 16:30 horas (19:30 GMT). Por su parte, el Deportivo Alavés enfrentará al Getafe el miércoles 24 de septiembre a las 14:00 horas (17:00 GMT).