Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.5°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Estreno goleador: Alexis Sánchez le dio la victoria a Sevilla contra Alavés

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno fue clave y anotó su primer gol con el conjunto andaluz.

Estreno goleador: Alexis Sánchez le dio la victoria a Sevilla contra Alavés
 @Sevilla
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Alexis Sánchez, con su primer gol en el club, se vistió de héroe para darle la victoria a Sevilla en su visita a Deportivo Alavés por 2-1, en un duelo válido por la quinta fecha de La Liga y que vio a Gabriel Suazo como titular en andaluces.

Rubén Vargas (10') abrió el macador para Sevilla, que poco después vio la temprana lesión de Alfonso González, dando paso al ingreso de Alexis desde la banca a los 14 minutos. Carlos Vicente (17'), de penal, puso el empate transitorio para el conjunto local.

Sánchez aprovechó un preciso centro raso de José Ángel Carmona para conectar dentro del área y celebrar su primer gol con la camiseta de Sevilla, poniendo fin a una prolongada sequía goleadora.

Con este resultado, Sevilla escaló al octavo puesto de la tabla con siete puntos, mientras que Deportivo Alavés se mantuvo en la novena posición con las mismas unidades.

El próximo partido de Sevilla, con los chilenos en sus filas, será como local ante el Villarreal el martes 23 de septiembre a las 16:30 horas (19:30 GMT). Por su parte, el Deportivo Alavés enfrentará al Getafe el miércoles 24 de septiembre a las 14:00 horas (17:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada