Almeyda, DT de Sevilla: Ojalá que muchos chilenos tengan las ganas de Alexis

Matías Almeyda, entrenador de Sevilla FC, destacó a Alexis Sánchez en la antesala del derbi contra el Real Betis de Manuel Pellegrini, resaltando el aporte del tocopillano al equipo.

"A Alexis lo seguía como hincha de River cuando jugó. Me gustó mucho cada vez que actuaba en su selección. Marcaba una diferencia en esa selección de Chile que ganó cosas importantes. Después en cada club donde estuvo, Alexis marcó diferencia", indicó en conferencia de prensa.

"Para que llegue a los hermanos chilenos: Tienen un jugador que ojalá muchos chilenos tengan esas ganas. Tendrán esa mentalidad para que vuelva a ser lo que mostró en algún momento", expresó el DT.

"Tiene amor al fútbol, fútbol en pureza, real, ganas de jugar. Con la edad que tiene nos muestra eso", añadió sobre el delantero nacional, quien el próximo 19 de diciembre cumplirá 37 años.

También, agregó que Sánchez "es hablador, pero de los positivos. Me gusta, hablo mucho con él. Mañana ojalá que pueda participar como lo hace".

Por último, Almeyda elogió con todo a Pellegrini: "Es un señor del fútbol. No tengo el agrado de conocerlo, nunca lo he enfrentado, tiene todos mis respetos como ser humano. Tengo gente conocida que ha trabajado con él. Muchos jugadores que han pasado bajo su mando y no tienen palabras malas, ni nada extraño. Hablan de un gran entrenador y una gran persona, lo respeto desde ese lugar".

El derbi andaluz entre Sevilla y Betis se jugará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).