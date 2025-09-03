Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Con la "10" de Sevilla: Alexis Sánchez destacó a Felicevich tras 20 años como su representante

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador nacional reapareció con el controversial agente y cabeza de la empresa Vibra Fútbol.

Con la
Tras su fichaje de última hora en Sevilla, el delantero nacional Alexis Sánchez volvió a destacar a su representante Fernando Felicevich con una publicación en redes sociales.

El tocopillano destacó la extensa relación con el único representante que ha tenido en su carrera, desde sus inicios en Cobreloa.

"20 años juntos y unidos como siempre", escribió Alexis en una foto subida a Instagram junto a Felicevich, posando con la camiseta número 10 del equipo andaluz.

Anteriormente, en medio de la rebeldía que lo dejó sin pretemporada con Udinese, Sánchez había compartido un asado con el controversial agente argentino, sin aparentes preocupaciones por su falta de preparación futbolística para la temporada.

Pese a las críticas de hinchas por el mercado de pases de Sevilla, Alexis Sánchez subió otra imagen, esta vez con el dorsal de la camiseta alternativa, junto a la canción "Formidable" del belga Stromae, que es popular en videos recopilatorios de jugadas hechas por futbolistas de talla mundial, y que por la misma razón parte del internet ha adoptado irónicamente como meme.

