Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

"Confía en el proceso": El inspirado mensaje motivacional de Alexis Sánchez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tocopillano publicó una reflexión en redes sociales.

 @alexis_officia1 (Instagram)
Alexis Sánchez, tal como es habitual, utilizó su cuenta de Instagram para compartir mensajes positivos y de motivación personal, esta vez con una llamativa y potente metáfora.

"Las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad", expuso en primer lugar, para dar paso a su reflexión.

"Cuando te sientas bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. Confía en el proceso", indicó Sánchez.

Imagen foto_00000002

Además, incluyó una publicación de fotografías que estaba acompañada por el texto "Together" y "Focus".

