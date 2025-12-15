DT de Sevilla volvió a valorar a Alexis: Ve el fútbol desde otro lugar

Sevilla goleó el domingo por 4-0 a Real Oviedo por la Liga española, en un partido donde el delantero chileno Alexis Sánchez fue titular y realizó un buen partido, al participar en el primer gol.

De hecho, cuando fue reemplazado salió bajo una ovación de la hinchada.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro andaluz, Matías Almeyda, llenó de elogios al delantero chileno por su desempeño y destacó su madurez.

"A su edad, está en una etapa de su vida donde ve el fútbol desde otro lugar. Debo buscar desde todos los lugares darle tranquilidad al grupo. Eso tratamos de hacer, el diálogo", expresó el adiestrador argentino.

Ahora, Sevilla deberá preparase para el próximo desafío que será el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) contra Deportivo Alavés por Copa del Rey.

Respecto a La Liga, visitarán a Real Madrid el sábado 20 a las 17:00.