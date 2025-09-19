El nostálgico mensaje de Alexis: 19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país
El delantero de Sevilla envió un saludo a los chilenos en redes sociales.
Alexis Sánchez, delantero de Sevilla, envió un saludo de Fiestas Patrias a sus seguidores y a "todos los chilenos", recordando que lleva 19 años viviendo estas celebraciones en el extranjero.
"19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país. Ver a mi familia disfrutando todos juntos, con eso me basta", escribió Alexis en sus historias de Instagram, con un emoji de tristeza y un video de sus familiares bailando cueca.
"Les mando un fuerte abrazo a todos los chilenos, los quiero", saludó Alexis.
Finalmente, reiteró que "seguiré dejando a mi páis en lo más alto del mundo. Orgulloso de ser chileno".
Alexis volverá a jugar con Sevilla este sábado, a las 13:30 horas (16:30 GMT), ante Alavés.