Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.2°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

El nostálgico mensaje de Alexis: 19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El delantero de Sevilla envió un saludo a los chilenos en redes sociales.

El nostálgico mensaje de Alexis: 19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Alexis Sánchez, delantero de Sevilla, envió un saludo de Fiestas Patrias a sus seguidores y a "todos los chilenos", recordando que lleva 19 años viviendo estas celebraciones en el extranjero.

"19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país. Ver a mi familia disfrutando todos juntos, con eso me basta", escribió Alexis en sus historias de Instagram, con un emoji de tristeza y un video de sus familiares bailando cueca.

"Les mando un fuerte abrazo a todos los chilenos, los quiero", saludó Alexis.

Finalmente, reiteró que "seguiré dejando a mi páis en lo más alto del mundo. Orgulloso de ser chileno".

 

Alexis volverá a jugar con Sevilla este sábado, a las 13:30 horas (16:30 GMT), ante Alavés.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada