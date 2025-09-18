En España destacaron a Alexis como uno los "capitanes sin brazalete" de Sevilla

Poco a poco el delantero chileno Alexis Sánchez ha ido apaciguando las duras críticas que generó su sorpresiva llegada a Sevilla FC luego de una temporada para el olvido en Udinese, en la cual apenas jugó en 14 partidos.

Ahora en cambio, y tras su debut acalló a los más escépticos con una asistencia para el gol del empate ante Elche, actuación que le valió un mar de elogios de parte de la prensa hispana.

Y este jueves, El Desmarque destacó la buena relación que armó el bicampeón de América con otro de los referentes del club. "La conexión entre Azpilicueta y Alexis Sánchez como líderes y capitanes sin brazalete del Sevilla", tituló el citado medio.

En la publicación detallaron que en la reciente práctica del equipo con miras al duelo del sábado ante Deportivo Alavés, el tocopillano y el hispano "han vuelto a demostrar su conexión como los más veteranos del vestuario tras los elogios que se han dedicado".

"Los dos han llegado para aportar veteranía a un equipo plagado de futbolistas jóvenes y están unidos desde los entrenamientos", agregó la publicación.

El mencionado portal compartió un video en el cual se observa al chileno y al ex capitán de Chelsea buscándose para realizar los trabajos bajo las órdenes del preparador físico Guido Bonini.