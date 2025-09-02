Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago12.9°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Lamine Yamal destacó la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de FC Barcelona reflexionó sobre la vuelta del chileno a la liga española.

Lamine Yamal destacó la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El jugador de FC Barcelona Lamine Yamal dedicó palabras para la sorpresiva llegada del chileno Alexis Sánchez a Sevilla, en el límite del cierre del mercado en la liga española.

"Siempre me ha gustado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez a Sevilla", dijo en conversación con RTVE al ser consultado por la ventana de fichajes.

"Me gusta ese movimiento. Es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz", declaró.

Alexis Sánchez vuelve a la liga de España, donde defendió a FC Barcelona.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada