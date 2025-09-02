Lamine Yamal destacó la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla

El jugador de FC Barcelona Lamine Yamal dedicó palabras para la sorpresiva llegada del chileno Alexis Sánchez a Sevilla, en el límite del cierre del mercado en la liga española.

"Siempre me ha gustado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez a Sevilla", dijo en conversación con RTVE al ser consultado por la ventana de fichajes.

"Me gusta ese movimiento. Es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz", declaró.

Alexis Sánchez vuelve a la liga de España, donde defendió a FC Barcelona.