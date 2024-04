Periodista experto en fichajes adelantó que Alexis Sánchez dejará Inter

En medio de los festejos del título logrado por Inter de Milán en la liga italiana, el delantero Alexis Sánchez sigue a la espera de definir su futuro y en ese escenario el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano adelantó que el chileno no seguirá en el elenco lombardo.

"Alexis Sánchez dejará el Inter como agente libre al final de la temporada actual como se esperaba, listo para intentar un nuevo capítulo en el verano", publicó el reportero en su cuenta en X.

Así, seguramente los rumores que lo ligan a distintos clubes de variadas partes del mundo se dispararán dado que ya ha sido vinculado a clubes de Turquía, Brasil y otros medios de mejores ingresos económicos como la MLS y la liga de Arabia Saudita.

También versiones de prensa lo vincularon con dos de sus exclubes, Udinese y River Plate.

🚨🇨🇱 Alexis Sanchez will leave Inter as free agent at the end of the current season as expected, ready to try new chapter in the summer.



Stefano Sensi will also leave Inter on free transfer after #LCFC deal collapsed on January Deadline Day. pic.twitter.com/OpRmh7fkAA