Portero de Udinese se mostró feliz con llegada de Alexis: "Es una leyenda del fútbol" 

Alexis Sánchez no pudo redebutar en Udinese de Italia, debido a que sufrió una lesión en un entrenamiento con el cuadro de Friuli a días de que arrancara la Serie A.

A pesar de que no logró estrenarse hasta la fecha, en el conjunto bianconero están felices con la llegada del goleador histórico de la Roja, tal como lo manifestó el portero nigeriano Maduka Okoye.

"Es increíble. Recuerdo el primer día cuando entró al vestuario. Yo estaba en mi silla, justo al principio, levanté la vista, inmediatamente me levanté y le estreché la mano, como diciendo: 'Es Alexis Sánchez, una leyenda del fútbol, no sólo del Udinese'", reveló el golero africano en entrevista con The Italian Football Podcast.

"Es un privilegio y estoy orgulloso y agradecido de poder trabajar con un jugador como él", añadió el arquero, quien arribó al Udinese la temporada pasada tras la suplencia que tuvo en el Watford.

Consignar que Alexis continúa con la recuperación de su lesión y podría volver a las canchas y sumar sus primeros minutos en esta segunda etapa en el cuadro de Friuli en octubre.