Prensa española destacó "segunda juventud" de Alexis Sánchez en su llegada a Sevilla

En España los medios ya palpitan el duelo en el que FC Barcelona visitará al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo este domingo, por lo que sitios catalanes como Diario SPORT destacaron al delantero tocopillano titulando: "La segunda juventud de Alexis Sánchez".

"Con Arsenal, Manchester United e Inter de Milán. Desde que dejó FC Barcelona en 2014, Alexis Sánchez se enfrentó 4 veces al conjunto azulgrana (4 derrotas) y este domingo, será la quinta. Lo hará con la camiseta del Sevilla en un 'Sánchez Pizjuán' que está asistiendo a la segunda juventud del extremo", comenzó el escrito.

Seguido a ello, el citado portal mencionó: "Alexis pasó de ser un 'capricho' de su entrenador a convertirse en una seria amenaza para el Barça en un partido que será, por muchos motivos, muy especial".

"Alexis, que se convirtió en el primer futbolista chileno de la historia de FC Barcelona (luego llegaron Claudio Bravo y Arturo Vidal) conquistó 6 títulos: 1 Liga, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Fichó de Udinese por 26 millones y el Barça lo traspasó al Arsenal por 42,5. Un buen negocio para todos", agregaron.

Finalmente, desde el sitio catalán cerraron escribiendo: "Todos por el barrio de Nervión destacan su profesionalidad, que es el primero en llegar a los entrenamientos y que tiene un trato muy especial con los jóvenes, esencial para absorber toda la experiencia del chileno".

El duelo entre los azulgranas y Sevilla, por la octava fecha del fútbol español, se disputará este domingo 5 de octubre desde las 11:15 horas en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".