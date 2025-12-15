Pura sonrisa: La publicación de Alexis tras destacar en triunfo de Sevilla

El delantero chileno Alexis Sánchez hizo un correcto partido el fin de semana en el triunfo de Sevilla por 4-0 ante Oviedo y este lunes en el retorno a los trabajos del elenco andaluz lució su felicidad.

El tocopillano reposteó una imagen publicada por su compañero Andrés López en la cual ambos están ejercitándose en la bicicleta estática y también los dos lucen una sonrisa.

Mira acá la imagen