Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Pura sonrisa: La publicación de Alexis tras destacar en triunfo de Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno fue destacado por la prensa y su técnico en el elenco andaluz.

El delantero chileno Alexis Sánchez hizo un correcto partido el fin de semana en el triunfo de Sevilla por 4-0 ante Oviedo y este lunes en el retorno a los trabajos del elenco andaluz lució su felicidad.

El tocopillano reposteó una imagen publicada por su compañero Andrés López en la cual ambos están ejercitándose en la bicicleta estática y también los dos lucen una sonrisa.

