Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

[VIDEO] Alexandra Litvinova sorprendió con primer registro junto a Alexis Sánchez

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La modelo rusa publicó un video donde aparece paseando junto al delantero chileno.

La modelo rusa Alexandra Litvinova sorprendió este lunes a sus seguidores en redes sociales al publicar un video paseando junto al delantero chileno Alexis Sánchez, el primer registro en donde los dos se ven juntos.

En sus historias de Instagram, Litvinova primero publicó una fotografía de una caminata matutina, y posteriormente compartió el video, en donde aparece Alexis delante de ella, paseando con sus perros "Chapi" y "Laika".

El registro fue acompañado por la frase "My Team (mi equipo)", aunque no se ve directamente la cara del delantero de Sevilla, aunque fue reconocido de inmediato por los fanáticos del jugador.

