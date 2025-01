ANFP contra el paro del Sifup: Si queremos conversar, no se entienden medidas de fuerza

Luego de los incendiarios comunicados, este viernes la ANFP se reunió con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en dependencias de la Dirección del Trabajo, marcando el inicio del proceso de mediación ante el paro que mantienen los jugadores desde inicios de año.

Tras la cita, el abogado Eduardo Riquelme tomó la palabra en nombre del ente rector y destacó la disposición que mostró la contraparte presidida por Gamadiel García para sentarse a conversar.

"Quisiera valorar que el Sindicato de Futbolistas haya aceptado la invitación y esté aquí de buena fe. Hemos iniciado un proceso, se han fijado reuniones para la próxima semana. Queremos llegar a buen puerto y esperemos que así sea", apuntó el jurista.

No obstante, el letrado expuso sus cuestionamientos a la paralización: "No se entienden medidas de fuerza. Hasta donde entiendo, paro propiamente tal no existe, lo que hay son amenazas. Por lo tanto, si estamos iniciando una conversación, estas medidas son totalmente contradictorias".

"Estamos sentándonos en una mesa de buena fe, para conversar sobre la base de un petitorio y esperamos que los participantes tengan una actitud conducente a alcanzar acuerdos", cerró Riquelme