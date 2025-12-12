Fútbol formativo tendrá torneos de primera y segunda división en el 2026

El viernes 12 de diciembre, la ANFP notificó la modalidad de los torneo juveniles, los cuales se disputarán en formato nacional y regional, mientras que también aprobó bases para la Liga de Primera y Ascenso.

En el caso del fútbol formativo, se ha aprobado el formato del torneo nacional y regional (correspondientes a primera y segunda división), que se disputará desde febrero a diciembre. Asimismo, las bases de las competencias juveniles se discutirán en el próximo Consejo de Presidentes, indicó el organismo en un comunicado.

Respecto a las bases del fútbol profesional, entre distintos cambios, fue oficializada la nueva distribución de cupos de clasificación a competiciones internacionales, considerando también las nuevas competiciones que se suman para la temporada 2026: La Copa de la Liga y Supercopa, con su nuevo formato.

"Estamos satisfechos por la respuesta del Consejo de Presidentes a las bases de los campeonatos de la Liga de Primera y la Liga de Ascenso. El fútbol comenzará antes el 2026, durante la tercera semana de enero con la Supercopa y durante la última con el inicio del torneo", señaló Yamal Rajab, Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP.

"Se trabajaron estas bases con anticipación y podemos decir que tendremos fútbol durante todo el año, dándole continuidad a la competencia en beneficio de los clubes y el espectáculo. La disposición de los clubes ha sido ejemplar, se revisaron todos los artículos y se consiguieron acuerdos en beneficio de los torneos", agregó Rajab para finalizar.