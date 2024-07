Los pasos de la ANFP tras millonaria derrota judicial: Apelar y proponer un tercer torneo

Luego de la resolución que obliga a la ANFP a pagar una millonaria indemnización a Warner, propietaria de TNT Sports, en la sede de Quilín ya trabajan en opciones.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, la resolución del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago es apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago con un plazo para deducir de 90 días y eventualmente la causa podría llegar a la Suprema por lo que todo se podría dilatar hasta un año y medio.

Según la misma publicación, desde la ANFP enviaron una carta a los clubes donde acusan a la televisora de incumplimientos tales como "no haber transmitido por TV abierta a lo menos un partido por fecha de Primera en 2020, no haber transmitido en vivo o diferido toda la Primera B de 2020 y 2021, y no haber pagado oportunamente a los clubes las cuotas mensuales entre marzo de 2019 y junio de 2020".

Siempre de acuerdo a lo expuesto por el matutino, la dirigencia del fútbol chileno ya tiene un plan si las instancias judiciales siguen favoreciendo a Warner: Crear un tercer torneo de verano.

En la ANFP consideran que esta sería la mejor solución dado que a TNT Sports no le sería conveniente cobrar los casi US$ 40 millones dado que eso va contra la estabilidad del negocio.