Mayne-Nicholls lamentó denuncias que piden resta de puntos: "Distorsiona el campeonato"

Harold Mayne-Nicolls, expresidente de la ANFP, se refirió al bullado caso que Universidad de Chile mantiene contra Colo Colo en el Tribunal de Disciplina por un presunto desacato de Jorge Almirón, dando una mirada a las normativas vigentes en el fútbol nacional.

"Si tú eres entrenador, te comportaste mal, te suspendieron, no puedes ir al estadio y se acabó el problema. En Europa por algo está prohibido, (el DT) ni siquiera puede acercarse al camarín, en algunas partes ni siquiera puede concentrarse con los jugadores. O sea, realmente está sancionado", señaló a La Tercera.

"Cuando tú tienes una norma como esta, abierta a que si te identifican haciendo algo te sancionan, entran en esta problemática. No tiene sentido. Que vayan los jugadores suspendidos no es problema. Todo el resto, si está suspendido no se puede acercar al estadio y se acabó. Si quieren más dura la norma: tampoco puede concentrarse ni viajar con el equipo", propuso.

De todas maneras, el otrora mandamás del balompié criollo reconoció que "me llama poderosamente la atención, no este único caso de la U contra Colo Colo, Huachipato y todo, sino la cantidad de casos que revisa en el año el Tribunal de Penalidades pidiendo la sanción con puntos. Debe ser unos 15 casos al año, fácil".

"Eso distorsiona el campeonato, el juego... Una falta administrativa y te la sancionan con puntos. Yo creo que eso no ayuda a fortalecer la imagen que hay del fútbol", profundizó.

En esa línea, planteó que "no tocaría" la resta de puntos en caso de incumplimiento de pagos, pero "en las otras, pon una multa de 1.500 UF, inapelable, y les va a doler eso más que los tres puntos, porque nadie tiene 60 millones para darse un gustito".

"Yo diría que todas las faltas del escritorio debieron ser punibles administrativamente, con multas que te duelan en el alma, cosa que no la cometa, salvo aquella en donde realmente lograste ventaja deportiva".

Por último, aseguró que la falta cometida por el Almirón no entraría dentro de este margen, cuestionando que "¿quién me puede garantizar que cuando el entrenador está a la orilla de la cancha gritando logra revertir el comportamiento deportivo de los jugadores?".