Milad: Nuestras facultades son limitadas, no tenemos antecedentes de los criminales

Pablo Milad, presidente de la ANFP, conversó con Cooperativa Deportes este jueves y abordó la polémica por la situación del levantamiento de un castigo a peligroso barrista de U. de Chile, Maikool Muñoz, y remarcó que en la institución tienen "facultades limitadas" y no tienen los antecedentes de criminales para tener mejor control en el acceso a los estadios.

Milad respondió a las declaraciones del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien apuntó que las autoridades del sector privado debían asumir las responsabilidades. Y en ese contexto, el timonel del fútbol chileno apuntó a las limitaciones para abordar estos casos.

"Quiero agradecer la disposición que hemos tenido de trabajar juntos (con Interior), pero a la gente quiero clarificar algo. Tenemos facultades limitadas, una es la prohibición de ingreso al estadio por el código 101, que depende de los tribunales, y el código 102, que es de las denuncias que hacen los jefes de seguridad o los clubes", explicó Milad.

En ese contexto, detalló que el barriista cometió una agresión en un partido amistoso, no organizado por la ANFP, sino por una empresa de eventos, y hubo una denuncia al Ministerio Público en la Fiscalía.

"El señor Maikool Muñoz hizo varias solicitudes a la ANFP de por qué estaba en el 102, que fueron respondidas que no se tenían antecedentes y no se podía sacar. Cuando presenta certificados donde dice que no hay delito alguno determinado por la Fiscalía y por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, y nos vemos en la obligación de, cualquier persona equis, de verificar quién ingresó a esta persona en el 102. Se le consultó a Coquimbo, que respondió con el correo que tenemos que no lo incluyeron. Nos comunicamos con el jefe de seguridad el partido y tampoco lo incluyó; y la empresa organizadora tampoco lo hizo", precisó Milad.

El mandamás de la ANFP recalcó que también tuvieron que consultar a Estadio Seguro por esta situación, ya que el barrista presentó certificados que lo exculpaban de cualquier prohibición de ingreso a los estadios, y que es un procedimiento que se hace con cualquier persona, y se levanta el 102 "cuando no hay objeción".

"Nosotros tenemos la limitación de prohibición de ingreso con dos códigos, no tenemos antecedentes de la gente o si están con un juicio pendiente. Nosotros solicitamos agregar el 103, que eran las personas que tuvieran causas pendientes con la Justicia, nosotros no tenemos antecedentes de quién tiene causas con la Justicia", comentó Milad.

"Pongo el siguiente caso, hoy sale libre Juan Pérez, que cumplió una pena de homicidio, él puede ingresar al estadio, nosotros tenemos un listado de prohibición que llega el 101 a casi mil personas", agregó.

Finalmente, Milad insistió que "las facultades de nosotros son limitadas, no tenemos antecedentes de los criminales, que es una situación país, no del fútbol, pero lo que queremos es que trabajemos juntos. Nosotros trabajamos meses con Interior para una ley corta y aún está en el Parlamento".

"Hoy los clubes de alta convocatoria todos están exigiendo el Registro del Hincha, pero necesitamos que la ley respalde este registro, y quiero ser conciso, queremos trabajar, no queremos delincuentes en los estadios, no queremos más gente que sea delincuente", concluyó.