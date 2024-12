Presidente de O’Higgins y las bases 2025: "Es lo mejor que podíamos hacer"

El presidente de O'Higgins, Pablo Hoffmann, repasó positivamente las bases aprobadas para el Campeonato Nacional 2025, además de otras decisiones para la próxima temporada.

"Lo que se aprobó era lo mejor que podíamos hacer. No tenemos ninguna observación, estamos de acuerdo con ellas. En general quedaron buenas", señaló a la prensa en Quilín.

Sobre la regla de minutaje sub 21 y el rechazo de diversos actores, como el DT de La Roja sub 20 Nicolás Córdova, el dirigente rancagüino señaló que "es una apreciación súper respetada y respetable, pero nosotros como club formador tenemos nuestra visión de las cosas".

Córdova pidió fin de la regla sub 21: Los países con juveniles de gran nivel no la tienen #CooperativaContigo https://t.co/05SWdp3RnX pic.twitter.com/i1dd0Zz4S8 — Cooperativa (@Cooperativa) October 22, 2024

Por otro lado, Hoffmann se refirió a la llamada "regla Almirón", que impedirá a los entrenadores suspendidos entrar al estadio: "Me encantó. Tratar de tener todas las variables controladas es imposible".

"El técnico que cometió una falta y se le castigó no puede ir al estadio; no les va a gustar a los técnicos, pero con eso salvamos un montón de cosas.Las cosas que no están bien hay que cambiarlas y fue una proposición que acogimos encantados", agregó.

Regla "Almirón" prohíbe ingreso al técnico suspendido y permite elementos tecnológicos #CooperativaContigo https://t.co/8IZVarM9IZ pic.twitter.com/vvXgQQOLQf — Cooperativa (@Cooperativa) December 5, 2024

Además, el dirigente "celeste" aclaró que aún no quedó zanjado el aporte económico al Fútbol Joven, y que una posible eliminación de categorías "lo vamos a empezar a ver la próxima semana".

Hoffmann también tuvo palabras sobre el nuevo formato de la Copa Chile: Aquí queremos más partidos. Este año no va a participar la ANFA ni la Segunda División. Que sean grupos cercanos (geográficamente), es lo mejor que podemos hacer.

"Queremos jugar un campeonato atractivo. Que no solo se viaje menos, también jugar con equipos de nuestra zona; es mucho más atractivo. Hacer clásicos locales", complementó.

En cuanto al petitorio de Sifup por los minutos sub 21, duración de torneos y más, Hoffmann dijo: "Estuve en la reunión del año pasado en el sifup. Lo que pidieron ahora es una serie de proposiciones que pueden ser o no aceptadas, que son parte de las reglas del juego. (Los compromisos) los hemos cumplido y no debería haber problemas este año".