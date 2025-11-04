Tribunal citó a todos los involucrados en la trifulca del duelo entre Deportes Copiapó y U. de Concepción

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió citar para la sesión del martes 11 de noviembre, de forma telemática, a todos los involucrados en la trifulca en el partido entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción en el Estadio "Luis Valenzuela", en la última fecha de la fase regular de la Primera B y que coronó al cuadro penquista como campeón del Ascenso.

De acuerdo al informe arbitral de Juan Lara, fueron ocho los expulsados en el encuentro, con siete de ellos involucrados en la pelea.

Los expulsados fueron:

Thomas Jones (Deportes Copiapó, antes de la pelea)

Mateo Levato (Deportes Copiapó)

Julio Fierro (Deportes Copiapó)

Jairo Coronel (Deportes Copiapó)

Agustín Ortiz (U. de Concepción)

Cristián Muñoz (DT de U. de Concepción)

Felipe Ortiz (PF de U. de Concepción)

Ricardo Andrade (Kinesiologo de U. de Concepción)

Del mismo modo, también tendrá comparecer la dirigencia de Deportes Copiapó, que tendrá que responder ante el Tribunal por las evidentes faltas de seguridad en el recinto.