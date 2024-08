Tribunal de Disciplina ratificó multa a S. Wanderers y la UC por incidentes en la Copa Chile

La ANFP reveló el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina que confirmó una multa de 50 UTM a Santiago Wanderers y Universidad Católica por desórdenes que interrumpieron su partido de ida en la Copa Chile, válido por los cuartos de final Centro Norte.

Aquel compromiso en Valparaíso, el pasado 23 de junio, se detuvo por dos minutos en la recta final del primer tiempo, "debido a enfrentamiento entre simpatizantes de ambos clubes ubicados en el sector Andes y Galería Sur", como detalló el informe arbitral de Benjamín Saravia.

La UC apeló, aduciendo a que no fue parte de la organización del duelo por ser visitante, además de que la disputa fue de carácter verbal y "no se registró ninguna agresión, no hubo lanzamiento de objetos, tampoco invasión a un sector rival, ni ocurrió ningún episodio de violencia física".

Sin embargo, desde Quilín señalaron que "siendo los elementos probatorios aportados por el recurrente insuficientes para desvirtuar el informe arbitral y el fallo de la Primera Sala, el recurso no puede prosperar.

Así, el Tribunal de Disciplina confirmó la sentencia y castigo monetario a ambos elencos, que asciende a casi $1.900.000 y "deberá ser enterada dentro del plazo de 15 días".

2da Sala del Tribunal de Disciplina rechaza la apelación de Universidad Católica y confirma el fallo de primera instancia (multa de 50 UF), tras incidentes en el partido disputado contra Stgo. Wanderers, también multado en la misma cantidad, en Valparaíso el 23 de junio de 2024. pic.twitter.com/tyn5DfEyqs — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) August 8, 2024

Los porteños avanzaron de fase con un agónico 2-2 en Santiago que dejó el global 3-2 a su favor, pero fueron eliminados por Palestino en las semifinales zonales.