Yunge respondió a Clark y recordó "especial consideración" de la ANFP a la U

Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, respondió a las críticas de Michael Clark, presidente de Azul Azul, por la decisión de no suspender el clásico universitario, y recordó las veces que el organismo de Quilín benefició Universidad de Chile durante esta temporada.

"Al inicio de este año, la Gerencia de Ligas tuvo especial consideración con Universidad de Chile, al igual que con los demás clubes que se vieron afectados en sus estadios a propósito del Mundial Sub 20 y que dice relación con ejercer sus localías, toda vez que sabíamos que el Estadio Nacional, donde la U ejerce de local, no le sería facilitado por ser uno de los estadios del Mundial Sub 20. Solo basta con revisar cuántas localías se le dieron a la U en la primera rueda. Eso al parecer se les olvidó", disparó Yunge en La Tercera.

Del mismo modo, Yunge cuestionó: "¿Cuántas suspensiones y reprogramaciones ha tenido la U este año? ¡También se le olvidó!".

"Con respecto a la Supercopa, fue de público conocimiento que Universidad de Chile hizo lo imposible para suspender y bloquear ese partido, incluso pese al interés de su cuerpo técnico y jugadores de jugarlo. Finalmente, resultaron campeones y luego de ese resultado no hubo ningún reclamo lo que da cuenta de que conforme al resultado somos, o no, atacados por su presidente", argumentó Yunge.

También afirmó en el medio que la U nunca tuvo un compromiso desde la ANFP para suspender el clásico.

Finalmente, el secretario de la ANFP concluyó que "tanto el presidente Milad como yo, nuestro directorio y la Gerencia de Ligas siempre hemos trabajado de igual manera con todos nuestros clubes asociados. Nunca hemos privilegiado a ninguno por sobre otro".