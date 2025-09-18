Cindy Nahuelcoy regaló osado saludo dieciochero a sus "futboleros"
Cindy Nahuelcoy, exárbitra del fútbol nacional, dedicó un saludo a sus seguidores en redes sociales por las Fiestas Patrias, con una osada publicación en Instagram, cubriendo su cuerpo sólo con la bandera chilena.
