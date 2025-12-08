Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.5°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Arbitros chilenos

Piero Maza fue elegido como el mejor árbitro de 2025 por la Gala Crack

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El juez se quedó con el primer galardón de la premiación.

Piero Maza fue elegido como el mejor árbitro de 2025 por la Gala Crack
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Gala Crack 2025 que premia a los más destacados del fútbol chileno se celebrará este lunes, pero los primeros ganadores comenzaron a anunciarse con varias horas de anticipación respecto a la ceremonia.

Piero Maza fue elegido como el mejor árbitro, en una categoría que no se sometió a votación del público.

TNT Sports, uno de los organizadores de los premios junto a la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos, resaltó su "destacada participación en la Liga de Primera y la Copa Chile", además de sus designaciones internacionales que le valieron dirigir la final de Copa Sudamericana.

De esta manera, Maza se quedó con el galardón nacional en un 2025 que también le valió ser candidateado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) al título de mejor referí del mundo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada