Piero Maza fue elegido como el mejor árbitro de 2025 por la Gala Crack
El juez se quedó con el primer galardón de la premiación.
La Gala Crack 2025 que premia a los más destacados del fútbol chileno se celebrará este lunes, pero los primeros ganadores comenzaron a anunciarse con varias horas de anticipación respecto a la ceremonia.
Piero Maza fue elegido como el mejor árbitro, en una categoría que no se sometió a votación del público.
TNT Sports, uno de los organizadores de los premios junto a la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos, resaltó su "destacada participación en la Liga de Primera y la Copa Chile", además de sus designaciones internacionales que le valieron dirigir la final de Copa Sudamericana.
De esta manera, Maza se quedó con el galardón nacional en un 2025 que también le valió ser candidateado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) al título de mejor referí del mundo.