Cindy Nahuelcoy y su destape: "Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré"

Cindy Nahuelcoy, exárbitra del fútbol chileno, abordó su destape al sumarse a la plataforma de contenido para adultos Onfayer, explicando que la idea surgió cuando fue castigada por la ANFP, y que no descarta un futuro desnudo.

"Cuando la ANFP me castigó con las 40 fechas el año pasado, muchos seguidores me decían que cumpliera el castigo con una plataforma para adultos. Yo lo encontraba una locura, porque siendo árbitra era imposible. Todos sabemos que es un ambiente machista y que no iba a ser bien visto. Por eso lo descarté en ese momento, porque quería seguir arbitrando. Pero ya estando afuera lo pensé bien y me decidí. Ahora no tengo a quien darle explicaciones en lo laboral", declaró Nahuelcoy a Las Ultimas Noticias.

Nahuelcoy, quien en menos de 24 horas logró más de 100 suscriptores (con valor de 20 dólares la suscripción), explicó que este destape le ha servido de catarsis y que ese lado sensual lo tenía reprimido cuando era árbitra.

"Me di cuenta que me daba vergüenza andar en bikini y ahora digo por qué siento vergüenza de mi cuerpo si lo quiero asi tal como es. Siempre me sentí criticada en el arbitraje, no sé, por andar con un short un poco más corto o ser un poco más femenina. El entorno me generó esa inseguridad: Eres árbitra y poco menos que tienes que ser como una monja. Pero yo soy mujer".

Respecto a la posibilidad de hacer desnudos, la exjueza sostuvo que "no tengo un límite de decir hasta acá llego. Es algo que voy a ir desarrollando día a día".

"Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré. Siento que ya me saqué la vergüenza de mostrar mi cuerpo. No tengo por qué esconderme, yo decido lo que hago con mi cuerpo. Voy a ir con todo en esta plataforma, a diferencia de otras personas que suben fotos con pura lencería", aseveró.