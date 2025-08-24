Síguenos:
Deportes | Fútbol | Arbitros chilenos

El "VAR" de Nahuelcoy y el penal anulado ante la UC: ¿Por qué en un partido sí y en otro no?

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exárbitra repasó la caída de Pablo Aránguiz en la inauguración del Claro Arena.

El
La victoria de Universidad Católica ante Unión Española en la inauguración del Claro Arena dejó diversas opiniones respecto al recinto, sin embargo, la exárbitra Cindy Nahuelcoy decidió enfocarse en una situación que pudo cambiar el partido.

En un video publicado en sus redes sociales, la otrora referí analizó la caída de Pablo Aránguiz que fue sancionada como penal y luego anulada por el VAR, compartiendo la decisión, pero recordando una infracción similar en el duelo de los "hispanos" con Iquique que sí resultó en la pena máxima.

Revisa acá el video publicado por la otrora jueza asistente en sus redes sociales.

