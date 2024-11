Julio Bascuñán y Leslie Vásquez pidieron tres años de presidio para Cindy Nahuelcoy

Julio Bascuñán, exjuez FIFA, y Leslie Vásquez, jueza asistente, presentaron una querella criminal contra la exárbitra Cindy Nahuelcoy, por el delito de "injurias graves".

Según informó D13, esta denuncia contra Nahuelcoy fue por sus declaraciones en el reality show "Ganar o Servir", en donde profundizó sobre el severo castigo que recibió por parte de la ANFP por un escándalo arbitral.

En el programa de telerealidad, Nahuelcoy habló de la denuncia contra Bascuñán, en ese entonces integrante de la Comisión de Árbitros de la ANFP, por favorecer a Vásquez, debido a una supuesta relación amorosa.

"Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, die la verdad el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el parche FIFA. Yo viajaba por todo el mundo con ese parche. Y después despidió a mi expareja. ¿Y qué culpa tenía él? Después todos mis amigos desaparecieron", fue el relato de Nahuelcoy contra Bascuñán en el reality.

Debido a esa situación, Bascuñán y Vásquez pidieron una condena "de tres años de presidio menor en su grado medio, con costas".