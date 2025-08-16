Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.3°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tobar justificó a Felipe González por penal ante Unión Española y explicó situación de Gastón Philippe

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Roberto Tobar, jefe de la comisión de árbitros de la ANFP, habló en la previa del clásico de Colo Colo y la UC en el Monumental, y justificó el polémico penal que cobró Felipe González este viernes en el empate de Unión Española e Iquique en Santa Laura; además, también explicó la situación de Gastón Philippe, quien cobró como córner un gol legítimo en el partido de La Calera y Deportes La Serena.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados