Ariel Peso se coronó campeón en torneo de fútbol de uno contra uno y representará a Chile en Brasil

La primera edición del Red Bull X1 Chile 2025 hizo vibrar a Iquique el pasado 8 de noviembre, reuniendo a 16 jugadores de distintas regiones en el Estadio Cavancha, en un formato rápido y demandante que enfrentó a sus participantes en batallas de uno contra uno, con arqueros imparciales designados por la organización.

El camino hacia el título no fue fácil: Con eliminaciones directas desde los 16 clasificados, los partidos se definieron en duelos donde cada toque contaba.

Hasta la ansiada final llegaron el jugador local Ariel Peso, quien ha representado a chile en competencias de Fútbol Playa, contra un el integrante de la selección chilena de creadores Gonzalo Pérez, en un partido que terminó empatado 1-1 llevando la definición a penales de muerte súbita. Con un ajustado 7-6, el iquiqueño levantó el trofeo y se convirtió en el primer campeón del torneo.

El título no solo lo consagra como el mejor jugador del Red Bull X1 Chile, sino que también le otorga el derecho a representar al país en la Final Internacional del Red Bull X1 Brasil 2026, donde competirá contra los campeones de otros países en busca de la gloria mundial.

"Me mantengo activo, ya que juego fútbol playa, pero sí, me prepararé para Brasil para dar lo mejor. Estoy en el gimnasio, salgo a correr, todo en pro del deporte", señaló Ariel tras su victoria.

Por su lado, Pérez no fue el único integrante de la selección chilena de Creadores que llegó hasta la ciudad nortina en búsqueda de la copa. Sus compañeros Christián Guzmán, Gabriel Monasterio y Dino Inostroza también se midieron contra los jugadores locales, avanzando hasta las últimas etapas.

Con esta primera edición, Red Bull X1 Chile marca un nuevo hito en la escena del fútbol urbano nacional, consolidándose como un espectáculo donde la técnica, la destreza y la pasión se combinan para celebrar el juego en su estado más puro.