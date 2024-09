Arturo Vidal remató caballos del Haras Il Campione: Es difícil desprenderse de ellos

El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal vivió ayer una jornada distinta dado que remató 14 ejemplares de su Haras Il Campione, tras lo cual comentó sus sensaciones por desprenderse de caballos que él mismo vio desarrollarse.

"Me voy feliz. Esta es la tercera que mi haras sale a remate, pero lo más lindo es que pude estar acá. Las otras veces me tocó estar afuera asó es que no había tenido la oportunidad de vivir esto. ¿Nervios? Anoche no pide dormir, pero siempre soñé con esto, y se hizo realidad, además de ver cómo la gente disfruta con la crianza que hacemos", comentó el jugador de Colo Colo a Las Últimas Noticias.

"Es difícil desprenderse, pero cuando creas un haras tiene que pensar que va a ser difícil en algún momento, porque se hace la venta y la gente los tiene que elegir", añadió.

Contó que se ha alejado de la hípica para centrarse en la crianza: "Me gusta verlos correr, ganar, y sacarme una foto. Pero la crianza es muy linda. Uno, elije, busca la sangre para tratar de sacar un potrillo bueno. Uno ve el día a día de ellos creciendo, cuando los separan de la madre. Después ves cómo se juntan los machos y las yeguas", comentó.