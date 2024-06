Arturo Vidal y su ausencia en la Roja: Todavía no me la creo

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal volvió a referirse a su ausencia en la nómina de la selección chilena que participa de la Copa América de Estados Unidos 2024, y expresó que aún no se la cree.

"¿Te digo la verdad? Todavía no me la creo no estar en la Selección. Ya después si juego o no juego, es una decisión, pero no estar, no lo creo. Acepto la decisión del entrenador, que es nuevo, que quiere probar, ver", dijo la noche del lunes en diálogo con el youtuber argentino Davoo Xeneize en la plataforma Kick.

"Muchas veces me tocó estar y varios compañeros les tocó quedar afuera y ahora me toca a mí. Hay que apoyar desde donde estemos", añadió el bicampeón de América.

Respecto al nivel de Chile de cara al torneo continental, el volante manifestó que "es difícil analizar a Chile en estos momentos porque jugaron tres amistosos antes de la Copa pero no eran tan exigentes como para decir que Chile cambió su mentalidad".

Respecto al recambio, Vidal expresó que "la selección viene trabajando hace tiempo con estos jugadores, pero se ha ido cambiando el proceso, siempre pasa algo. Nunca dejaron seguir un proceso para avanzar, pero los jugadores que están ahora estuvieron cono nosotros. Se había perdido la realidad de ir a ganar afuera. No fue fácil quedar afuera de dos Mundiales, fue un golpe muy duro", expresó.

De cara al duelo ante Argentina, este martes a las 21:00 horas en Nueva Jersey, Vidal comentó que "el partido va a ser duro, ellos querrán ganarnos bien, celebrar en un estadio que la última vez que jugamos ahí nosotros les ganamos la copa, pero es así el fútbol".

Por último habló del recambio: "Chile tiene jugadores talentosos, pero no sé hasta que punto le podemos pedir. Seguramente en el futuro tendremos mucho éxito. Tampoco les podemos pedir hacerse cargo de un proceso. Yo creo que les va a ir bien el futuro. Los golpes en la vida les van a ayudar. Van a tener que fallar para crecer, no es que nosotros nacimos ganadores", comentó.