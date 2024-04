Arturo Vidal: Yo no vine a ganar partidos, vine a ganar títulos

Arturo Vidal, volante de Colo Colo fue el autor del único gol del partido en el triunfo sobre Universidad Católica en el clásico por la novena fecha del Campeonato Nacional y tras el partido, se refirió a la victoria y al duelo de este martes ante Alianza Lima por Copa Libertadores.

"Lo importante era que el equipo volviera al triunfo, en otros partidos merecimos un poco más pero así es el fútbol, lo importante es que se hizo un gran partido", dijo.

"Sentían que Colo Colo jugaba mal, lo escuché el otro dia contra Cobreloa, me dio rabia porque no merecíamos perder. Lo importante es que mejoramos, estuvimos concentrados los noventa minutos, el otro día cometimos errores, hoy no y ojalá que el martes tampoco y esperamos de aquí adelante poder seguir mejorando porque este equipo tiene mucho que dar", añadió.

En cuanto a su condición física, Vidal indicó que: "Ya lo dije, estoy bien, ya no hay excusa, hoy el partido lo jugué muy intenso, sabía que iba a jugar 50 minutos porque el martes tenemos una final, queremos avanzar en la copa porque hace muchos años que Colo Colo no avanza y queremos hacer una gran copa. Me habría gustado jugar hasta el final pero hay que darle la oportunidad a todos porque lo que viene es duro"

"Yo no vine a ganar partidos, vine a ganar títulos, eso quiero hacer acá, tenemos un gran equipo y el martes es una prueba para nosotros como club y como equipo chileno", señaló el "King".

"Me encantaría estar en el centenario del club, ojalá ser una leyenda como muchos de los que estuvieron acá ayer y dejaron una huella impresionante en Colo Colo", cerró Vidal.

Colo Colo enfrentará a Alianza Lima por la tercera fecha de la Copa Libertadores este martes 23 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.