Ruggeri lanzó nuevos dardos a Vidal: ¿Por qué no fuiste al mundial si eras tan fenómeno?

Oscar Ruggeri, mítico defensa campeón del mundo con Argentina en México 1986, lanzó nuevos dardos a Arturo Vidal por sus ataques al seleccionador de La Roja, Ricardo Gareca, y cuestionó el nivel del "King" por su ausencia en los dos últimos mundiales.

En su tribuna de comentarista en ESPN, Ruggeri fue consultado por las palabras del volante de Colo Colo, quien apuntó al "Tigre" por dejarlo fuera de La Roja para los partidos contra Brasil y Colombia. Y el "Cabezón" fue categórico en su respuesta.

"Es muy simple. Él dijo: Otro mundial afuera'. Y ¿por qué con ocho años menos o cuatro menos no fuiste al mundial si eras y eran tan fenómenos?", cuestionó Ruggeri.

"Hace dos Mundiales que no van. ¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble, tendrían que haber pensado todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales. Trajeron un técnico para tatar de ir al Mundial, es muy sencillo. Vidal, querido. Vidalcito, era 10 años antes, pichón. Ahora, si venías 10 años jugando Mundiales, bueno, hasta yo lo llamo a Gareca y le digo: 'Pone a estos tipos'. Pero hace dos Mundiales que no van con las grandes camadas y Vidal en su plenitud, con ese jopo bárbaro. Están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial, es muy sencillo", agregó el excapitán de la albiceleste.

Ruggeri también lamentó la actitud de Vidal contra sus propios compañeros de La Roja, al asegurar que nadie es mejor que él.

"Pregunta si hay uno mejor que él. ¿Quiere decir que el que está en la selección es un desastre? Ni Messi dice eso, ni Maradona lo dijo, que son genios. Este es normalito, es un jugador más. Piensa que es el fenómeno de Chile y mirá que hubo fenómenos eh, como Bam Bam (por Iván Zamorano), que al lado de este chico es un monstruo. Pero él dice que es el mejor de todos... Hay que demostrarlo eso, todos los días y todos los años, no ahora, si ahora ya está para dejar", argumentó.

Finalmente, lanzó su último disparo: "A este le gusta hablar, mamita querida... Con River también, habló y lo eliminaron. Yo lo vi el partido, no hizo nada del otro mundo, patearon un tiro al arco en el segundo tiempo a los 80 minutos y él no sobresalió".