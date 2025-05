Vidal compartió descargo de artista urbano: Le has entregado más cosas positivas que negativas a un país

En medio del mal momento y de las críticas y burlas que ha recibido el referente albo Arturo Vidal, el bicampeón de América usó sus redes sociales para compartir elogiosas palabras del artista urbano Paulo Lizama.

"Lo de ayer fue un error, como los que todos cometemos en algún momento, te conocimos así (personaje en la cancha) y así mismo destacaste en todo el mundo", escribió el artista urbano.

"No defiendo lo que hiciste ayer, pero comprendo la frustración que sentiste, la rabia e impotencia te lleva a cometer errores y es algo que te caracteriza, pero así y todo, le has entregado muchas más cosas positivas que negativas a todo un país, no solo a los colocolinos", añadió el nacido en Puente Alto.

Mira acá la publicación