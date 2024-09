Vidal y las Clasificatorias: Chile tiene equipo para pelear más arriba

El volante Arturo Vidal realizó un breve repaso sobre la situación de La Roja en las Clasificatorias al Mundial 2026 y evidenció la esperanza de una remontada en la tabla para entrar a la cita planetaria.

"Me encantan los jugadores acá en Chile, técnicamente son muy buenos. La velocidad es un poco más lenta que en Argentina o Brasil, pero hay jugadores espectaculares y se les saca poco provecho", dijo en conversación con el streamer Davoo Xeneize en la plataforma Kick.

"Creo que Chile tiene mejor equipo como para pelear más arriba, pero de la selección no quiero hablar. Prefiero meterme sólo en Colo Colo, mi cabeza es sólo hacer historia con Colo Colo", agregó.

Por otro lado, Vidal destacó a Carlos Palacios: "Para mí es un crack. Siempre lo he dicho. Muchas veces me he puesto por delante de las críticas que le han hecho, que acá en Chile no cuidan a esos talentos y siempre en el último tiempo lo han matado, pero él es el '10' que nos va a ayudar a sacar a esta selección adelante. Tiene todo para triunfar".

"Yo lo conocí cuando estaba en Unión (Española) y lo llamaron a la selección. Cuando lo vi en cancha, me enamoró su forma de jugar, su personalidad, sus ganas de ir siempre para adelante. Es un jugador técnicamente muy bueno y que necesita de cariño. Por eso Boca lo quiere, Riquelme sabe de fútbol y no va a comprar a cualquiera", añadió.

Vidal también aclaró que "el Campeonato Nacional no lo vamos a dejar de lado, pero nuestro gran objetivo es la Libertadores". La revancha por cuartos de final contra River Plate será el martes 24 de septiembre a las 21:30 horas en Buenos Aires.