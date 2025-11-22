Esteban Matus y su frustrado fichaje por la U: Yo elegí quedarme en Audax

Luego de la cómoda victoria por 2-0 sobre Everton, Esteban Matus, lateral izquierdo de Audax Italiano, se refirió a lo que fue su frustrado fichaje por Universidad de Chile a inicios de la segunda rueda de la Liga de Primera.

En la zona mixta del estadio Bicentenario de La Florida, el zaguero detalló que "elegí quedarme en Audax porque estábamos haciendo las cosas muy bien, yo con un muy buen nivel y primeros acá, en mi casa. Preferí quedarme antes que irme allá a pelear un puesto de suplente si es que el 'Tucu' (Matías Sepúlveda) no se iba. Siempre he querido hacer las cosas bien acá".

En la misma línea, el seleccionado nacional subrayó que "me dijeron que querían llevarme aunque no se fuera el 'Tucu', pero yo tomé la decisión de quedarme en Audax y seguir haciéndolo bien".

De todas maneras, el carrilero reconoció que no llegar a la U lo afectó en su rendimiento. "Tuve que tener mucha cabeza, dedicarme solo a jugar. Era imposible no ver que sonabas en un club grande, intenté enfocarme. Bajé el nivel, pero pude retomarlo", confesó.

Por último, Matus aseguró que "estos colores siempre me han representado, pero quiero que mi carrera surja y eso implica que en algún momento tocará salir".