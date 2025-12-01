Leonardo Valencia confirmó que dejará Audax: Son cosas que no dependen de mí

Leonardo Valencia, una de las figuras de la Liga de Primera 2025, ratificó que partirá de Audax Italiano tras la última fecha del torneo, dándole una despedida a los hinchas en el triunfo sobre Ñublense en La Florida.

"Lo fundamental era ganar en casa, era lo mínimo que nos merecíamos por el año que hicimos. Era nuestro último partido acá en casa y con nuestra gente y queríamos esa clasificación (a Copa Sudamericana) para terminar el año de la mejor forma", inició en zona mixta tras el partido.

El volante confirmó su salida al ser consultado por el futuro: "Hay cosas que no dependen de mí. Todavía no se me acercaron a hablar y tengo que ver mi futuro, mi familia. Estoy muy agradecido a la gente, pero hay cosas que no dependen del jugador y ya hay que ver lo que viene para adelante".

Valencia señaló que maneja ofertas y "hay cosas que esta semana ya están por definir. Con lo que me hubiera gustado quedarme, pero... pero son cosas que no dependen de mí".

"Este año fue lindo. Hoy no estoy al cien por ciento, pero quise estar porque sabía que a lo mejor era mi último partido en casa. Muy agradecido a la gente", agregó.

Sobre la clasificación a Copa Sudamericana, expresó que "infelizmente no pudimos concretar la clasificación con el 'Coto' (Juan José Ribera), porque dentro de todo fue un (buen) año de él también".

"Se fue un entrenador, llegó otro que tiene otro proyecto. Lo mínimo que nos merecíamos por lo que hicimos en la primera fecha era clasificar y dejar a Audax en una copa internacional", complementó.

A falta de la última fecha, Valencia es escolta en la tabla de goleadores con 14 conquistas, a solo dos de un Fernando Zampedri que, de momento, está suspendido para el cierre de la temporada con Universidad Católica.