Balón de Oro: Real Madrid fue el mejor equipo masculino

Real Madrid, ganador de la Liga de Campeones y de la liga española, fue galardonado este lunes con el premio al mejor equipo masculino del año en la gala del Balón de Oro.

Tras ser mencionado el premio, se prosiguió con un homenaje a Franz Beckenbauer, pues la delegación del cuadro "merengue" no viajó a París para presentarse en el evento.

Esto, luego de conocer que el jugador Vinicius Jr. no conseguirá el premio Balón de Oro al Mejor Jugador.

Real Madrid is the Men Club of The Year!



