El español Rodri Hernández se alzó con el Balón de Oro 2024

En el Teatro du Châtelet de París, el mediocampista español Rodri Hernández se convirtió en el flamante ganador del Balón de Oro 2024 a mejor futbolista masculino del mundo, correspondiente a la campaña 2023/24.

El jugador de Manchester City, y campeón de la última Eurocopa con España, superó al brasileño Vinícius Jr. y el inglés Jude Bellingham, ambos de un Real Madrid que no envió representantes a la ceremonia.

La victoria de Rodri consolidó el dominio español en la premiación, con su compatriota Aitana Bonmatí premiada en la categoría femenina.

"Hay tantos jugadores españoles que no lo han ganado, como Xavi, Iniesta, Casillas, Busquets. Es un triunfo para el fútbol español, y también para los mediocentros", expresó Rodri en el escenario.

El mediocampista agradeció a su novia, su familia y agente. "No me quiero olvidar de mis compañeros. El fútbol es un deporte de equipo y sin ellos no estaría aquí. Estoy en el mejor club del mundo y es todo más fácil. También agradezco a los compañeros con que ganamos la Eurocopa", indicó.

La victoria de Rodri significó el primer premio para un español luego de 64 años. El último en recibir el galardón, cuando aún era el "Premio al mejor jugador europeo", fue Luis Suárez Miramontes, exFC Barcelona, en 1960.

Respecto a la presente edición, otros premios masculinos destacados fueron el "Gerd Müller", compartido por Harry Kane y Kylian Mbappé como máximos goleadores, y el renovado Trofeo "Johan Cruyff" a Carlo Ancelotti como mejor DT. Emiliano Martínez se llevó su segundo Premio "Lev Yashin".

