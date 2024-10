Emiliano Martínez ganó por segunda vez el premio Yashin al mejor arquero del mundo

El argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue galardonado este lunes por segunda vez consecutiva con el premio Yashin al mejor arquero del mundo, en la ceremonia del Balón de Oro en el Teatro de Chatelet en París, Francia.

Martínez, de 32 años, fue clave en la selección albiceleste que conquistó la Copa América 2024 en Estados Unidos, teniendo una gran actuación en los cuartos de final, tapando dos penales en la tanda ante Ecuador.

Además, es una de las estrellas del sorprendente Aston Villa, que la temporada pasada logró la clasificación a la Champions League y que actualmente lidera la nueva fase de liga, con tres triunfos en misma cantidad de partidos disputados.

Martínez, para ganar el trofeo Yashin, superó a otro de los favoritos, el español Unai Simón, campeón de la Eurocopa con los hispanos.

En tercer lugar quedó el ucraniano Andriy Lunin, figura de Real Madrid, el campeón de la Champions; mientras que el italiano Gianluigi Donnarumma (PSG) y el francés Mike Maignan (AC Milan) terminaron en cuarto y quinto puesto.

EMILIANO MARTINEZ IS THE 2024 YACHINE TROPHY WINNER! Argentina goalkeeper extends his reign! #TrophéeYachine #ballondor @AVFCOfficial @championsleague pic.twitter.com/lpykGx38zV