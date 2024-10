¿En qué lugar del Balón de Oro quedó Emiliano "Dibu" Martínez?

Este lunes, el Balón de Oro dio a conocer paulatinamente el resultado de sus votaciones edición 2024, con la presencia de numerosos futbolistas sudamericanos.

Uno de los jugadores del continente más mediáticos es el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, quien terminó en una expectante posición dentro del ranking de 30 nominados.

El guardameta trasandino, que milita en Aston Villa de Inglaterra, terminó en el puesto 18, por encima del noruego Martin Odegaard (19° Arsenal) y detrás del uruguayo Federico Valverde (17°, Real Madrid).

Con la publicación paso a paso de los resultados, el Top 10 quedó reservado para la gran ceremonia oficial en el Teatro del Châtelet, en París.

Ranked at the 18th place for the 2024 Men's Ballon d'Or! @emimartinezz1 @AVFCOfficial @Argentina #ballondor pic.twitter.com/yLOHhykVnQ